Как оформить подарок

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как оформить подарок

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 09:57

Скоро планируем собраться всей родней и отмечать юбилей дедушки. Семья у нас очень большая, соберётся, полагаю, человек 50, а то и больше. Я, как организатор всего мероприятия, ответственна еще и за подарки. Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли... :D
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как оформить подарок

Сообщение Изаура » Сегодня, 10:38

Буцефалия писал(а):Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли... :D

Хахах, ну если коробка большая, а вы в неё положили только подарок, конечно это будет выглядеть "сиротливо" :lol: Обычно в довесок к подобным подаркам кладётся что то дополнительно, чтобы и пространство занять, и чтобы ничего не болталось внутри. Однако в вашем случае, думаю отлично подойдет бумажная стружка https://petrokorob.ru/bumazhnaya-struzhka/ Это так же называется бумажным наполнителем, её назначение как раз в том, чтобы придать презентабельный вид коробке изнутри, ну и так имеет эффект буфера, чтобы обезопасить предмет в процессе транспортировки.
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