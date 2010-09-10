Как оформить подарок
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Как оформить подарок
Скоро планируем собраться всей родней и отмечать юбилей дедушки. Семья у нас очень большая, соберётся, полагаю, человек 50, а то и больше. Я, как организатор всего мероприятия, ответственна еще и за подарки. Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли...
Re: Как оформить подарок
Буцефалия писал(а):Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли...
Хахах, ну если коробка большая, а вы в неё положили только подарок, конечно это будет выглядеть "сиротливо" Обычно в довесок к подобным подаркам кладётся что то дополнительно, чтобы и пространство занять, и чтобы ничего не болталось внутри. Однако в вашем случае, думаю отлично подойдет бумажная стружка https://petrokorob.ru/bumazhnaya-struzhka/ Это так же называется бумажным наполнителем, её назначение как раз в том, чтобы придать презентабельный вид коробке изнутри, ну и так имеет эффект буфера, чтобы обезопасить предмет в процессе транспортировки.
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