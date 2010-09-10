Как оформить подарок

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как оформить подарок

Сообщение Буцефалия » 29 мар 2022, 09:57

Скоро планируем собраться всей родней и отмечать юбилей дедушки. Семья у нас очень большая, соберётся, полагаю, человек 50, а то и больше. Я, как организатор всего мероприятия, ответственна еще и за подарки. Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли... :D
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как оформить подарок

Сообщение Изаура » 29 мар 2022, 10:38

Буцефалия писал(а):Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли... :D

Хахах, ну если коробка большая, а вы в неё положили только подарок, конечно это будет выглядеть "сиротливо" :lol: Обычно в довесок к подобным подаркам кладётся что то дополнительно, чтобы и пространство занять, и чтобы ничего не болталось внутри. Однако в вашем случае, думаю отлично подойдет бумажная стружка https://petrokorob.ru/bumazhnaya-struzhka/ Это так же называется бумажным наполнителем, её назначение как раз в том, чтобы придать презентабельный вид коробке изнутри, ну и так имеет эффект буфера, чтобы обезопасить предмет в процессе транспортировки.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как оформить подарок

Сообщение Буцефалия » 13 апр 2022, 09:15

Изаура писал(а):Однако в вашем случае, думаю отлично подойдет бумажная стружка https://petrokorob.ru/bumazhnaya-struzhka/ Это так же называется бумажным наполнителем, её назначение как раз в том, чтобы придать презентабельный вид коробке изнутри, ну и так имеет эффект буфера, чтобы обезопасить предмет в процессе транспортировки.

Изаура, спасибо большое за совет! Да, бумажная стружка отлично подошла. Закупила по идее всего пару упаковок, но там их по плотности и объему оказалось достаточное количество, и хватило чтобы заполнить почти все подарки :D
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Как оформить подарок

Сообщение Anthonn » Сегодня, 08:11

Хорошо, когда живы дедушки и бабушки. У меня один дед остался к сожалению, остальные умерли уже давно. Готовлю деду особый подарок. Ищу сейчас стихи в прозе https://smartminds.ru/pozdravleniya-s-n ... m-v-proze/ Выучу и поздравлю, старики очень сентиментальны, любят когда подарки душевные. Может и вам выучить поздравление и лично поздравить красивыми словами? На сайте есть поздравления для любого праздника.
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