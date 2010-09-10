Сообщение Буцефалия » 29 мар 2022, 09:57

Скоро планируем собраться всей родней и отмечать юбилей дедушки. Семья у нас очень большая, соберётся, полагаю, человек 50, а то и больше. Я, как организатор всего мероприятия, ответственна еще и за подарки. Уже неделю ломаю голову над этим. Вроде бы выбрала все, в коробки упаковала, но как то смотрится это всё, не знаю, сиротливо чтоли...