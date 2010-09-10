Где вы выбирали детскую мебель?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Где вы выбирали детскую мебель?

Сообщение Mukoll » Вчера, 15:51

Привет всем, друзья :) Я ведь прав в таком убеждении, что для детей лучше купить специальную детскую мебель? Что бы сын мог удобно сидеть за столом и учиться, удобно спать на кроватке. В общем, я пытаюсь решить, где именно можно выбрать такую мебель. Что вы думаете о https://www.legkomebel.ru , как вам такой вариант магазина? Я заметил, что отзывы о нем весьма приличные!
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