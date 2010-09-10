Где вы выбирали детскую мебель?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Где вы выбирали детскую мебель?
Привет всем, друзья Я ведь прав в таком убеждении, что для детей лучше купить специальную детскую мебель? Что бы сын мог удобно сидеть за столом и учиться, удобно спать на кроватке. В общем, я пытаюсь решить, где именно можно выбрать такую мебель. Что вы думаете о https://www.legkomebel.ru , как вам такой вариант магазина? Я заметил, что отзывы о нем весьма приличные!
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