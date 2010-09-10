Как выгодней купить часы?
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Как выгодней купить часы?
Всем привет! Хочу купить себе хорошие брендовые часы, но вот беда - стоят они довольно дорого. Вот и не знаю как быть. Сейчас ставки по кредитам поднялись. И вот что делать?
Re: Как выгодней купить часы?
Ну вообще, брать кредит в наше время и правда очень неразумно. Сами ведь знаете что в мире происходит. Ключевая ставка ЦБ поднялась до 20 процентов - потому и кредиты стали слишком дорогими. Но ведь совсем не обязательно брать кредит если хотите купить часы. Ведь вы можете купить часы в рассрочку в магазине Кроностайм: https://rostov.kronostime.ru/credit/ Там ноль процентов годовых!
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