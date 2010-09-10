Сообщение Fillana » 04 апр 2022, 15:55

Всем привет! Хочу купить себе хорошие брендовые часы, но вот беда - стоят они довольно дорого. Вот и не знаю как быть. Сейчас ставки по кредитам поднялись. И вот что делать?