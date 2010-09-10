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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 129 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Гидравлическая тележка Цитата Сообщение РусланР » Вчера, 22:08 Мне на склад срочно понадобилась гидравлическая тележка которую мне помогли выбрать правильно в интернет магазине Stabeler. При выборе такого оборудования, следует учитывать несколько нюансов, например, таких как максимальный вес поступающих грузов, тип палет или упаковочной тары, материал напольного покрытия. В любом случае нужно консультироваться перед совершением покупки. Вернуться к началу

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