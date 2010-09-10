Сообщение Companion » Вчера, 18:49

Скоро предстоит командировка в Новосибирск. Пробуду там достаточно долго, намечается много работы. Жить буду в общаге, а вот где питаться пока не знаю. Возможно на предприятии куда я еду есть своя столовая или хотя бы буфет. Но хотелось бы подстраховаться и выяснить, где в Новосибирске можно перекусить, хотя бы такими закусками как роллы, сэндвичи, картошка? Может, где есть возможность заказа с доставкой?