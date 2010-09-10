Закуски
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Закуски
Скоро предстоит командировка в Новосибирск. Пробуду там достаточно долго, намечается много работы. Жить буду в общаге, а вот где питаться пока не знаю. Возможно на предприятии куда я еду есть своя столовая или хотя бы буфет. Но хотелось бы подстраховаться и выяснить, где в Новосибирске можно перекусить, хотя бы такими закусками как роллы, сэндвичи, картошка? Может, где есть возможность заказа с доставкой?
Re: Закуски
Да, не позавидуешь Вам. В дали от дома, в общаге, на подножном, практически, корме. Как-то легкомысленно организованна Ваша командировка. Обычно отправляют в другой город с учётом всех нюансов, в том числе и питания. Это же ни на день, два поездка, как я правильно понял. Но сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Правильно, лучше сейчас узнать где, да что. Потом на месте из-за работы ни до этого будет. Знаю в Новосибирске (недавно был в этом городе) Империю суши. Закуски там разные, на любой вкус. Причём, можно зайти поесть в само заведение, а можно заказать доставку. Думаю, с голоду не помрёте.
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