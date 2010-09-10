Рохли стандартные

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Рохли стандартные

Сообщение РусланР » Сегодня, 00:02

Кто может более детально рассказать об этом оборудовании ?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Рохли стандартные

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 00:21

А Вы планируете покупать? Тогда в данном случае советую это делать на сайте Штабелер Погрузчик, у них большой выбор рохли Сам вес тележки составляет 70-90 кг, в общем все интересующие Вас вопросы и заказать рохли можно по этому +7(495) 308-82-25 номеру.
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