Рохли стандартные
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Рохли стандартные
Кто может более детально рассказать об этом оборудовании ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Рохли стандартные
А Вы планируете покупать? Тогда в данном случае советую это делать на сайте Штабелер Погрузчик, у них большой выбор рохли Сам вес тележки составляет 70-90 кг, в общем все интересующие Вас вопросы и заказать рохли можно по этому +7(495) 308-82-25 номеру.
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