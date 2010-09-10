Сообщение klonik » 22 минуты назад

Если честно, то ничего страшного в покупке бытовой техники со скидкой я не вижу, поэтому решила не проходить мимо вашего сообщения. Лучше почитать отзывы о выбранной модели в интернете, если всё хорошо – сразу оформить заказ. Акции привлекают внимание покупателей и повышают продажи, поэтому так важно следить за специальными предложениями в интернете. Кстати, лучше покупать товары не перед праздниками, а после них. Как показывает мой жизненный опыт, цены опускаются ещё ниже.