Управление бизнесом
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Управление бизнесом
Есть в планах открыть логистическую компанию. Но хотелось бы уточнить, как сразу настроить бизнес процессы, что работа началась без сбоев?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 424
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Управление бизнесом
Может вам лучше заняться оптимизацией самого бизнеса? Автоматизировать его, тем более что сейчас есть уже готовые программы, системы, которые это позволяют сделать. Например, от компании uis, тут есть об ее услугах больше информации. Они предлагают своим клиентам tms систему, wms систему, каждая отвечает за свою ветку работы на складе. Почитайте об этом больше, и сами решите, как лучше выбрать.
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