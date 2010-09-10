Управление бизнесом
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Управление бизнесом
Есть в планах открыть логистическую компанию. Но хотелось бы уточнить, как сразу настроить бизнес процессы, что работа началась без сбоев?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 427
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Управление бизнесом
Может вам лучше заняться оптимизацией самого бизнеса? Автоматизировать его, тем более что сейчас есть уже готовые программы, системы, которые это позволяют сделать. Например, от компании uis, тут есть об ее услугах больше информации. Они предлагают своим клиентам tms систему, wms систему, каждая отвечает за свою ветку работы на складе. Почитайте об этом больше, и сами решите, как лучше выбрать.
Re: Управление бизнесом
Алексей Кобзарь писал(а):Есть в планах открыть логистическую компанию. Но хотелось бы уточнить, как сразу настроить бизнес процессы, что работа началась без сбоев?
какие именно бизнес-процссы?
Re: Управление бизнесом
Вы приняли правильное взвешенное решение, действительно нужно настроить все процессы как полагается, чтобы управлять бизнесом и чтобы всё контролировать было намного проще. Кстати, вам тот же ЛИК:КОНТРАГЕНТ может пригодиться для этого, чтобы получать данные о партнерах и избегать ненадежных поставщиков, например.
Re: Управление бизнесом
Алексей Кобзарь писал(а):Есть в планах открыть логистическую компанию. Но хотелось бы уточнить, как сразу настроить бизнес процессы, что работа началась без сбоев?
Вы знаете, мне кажется, что вы очень вовремя планируете заняться таким бизнесом. Тут ведь все дело в чем. Сами видите каким сложным был предыдущий год. И впереди очень много работы с тем, чтобы выстроить новые г=логистические цепочки и в целом провести переориентацию экономки страны. Так что логистические услуги сейчас очень даже востребованы. Вы можете почитать что пишет об этом Марат Айдагулов долг которого разбираться в таких вещах. Так что уверена, что ваш бизнес пойдет в гору
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