Сообщение klonik » Сегодня, 15:04

Добрый день. Я решила заказать изготовление кованого балкона, пока только просматриваю каталоги в интернете разных компаний, которые готовы помочь. Можете отписаться и поделиться советами, с какой организацией в Одессе сотрудничать?