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zevc Гость RZN.info Сообщения: 475 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 09:42 Здравствуйте. Давно пора купить себе копилку, что-то яркое и прикольное. Я начала просматривать каталоги в интернете и сравнивать условия оплаты, а также сроки доставки. Спустя время перешла по ссылке https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... vinyushka/ и нашла копилку в форме свинюшки, можно сразу отправить её в корзину, а потом завершить процедуру оформления своего заказа. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой компании? Если да, то прошу обязательно отписаться и рассказать, как всё прошло, и что вы покупали? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что поможете мне советами, и мы продолжим дальше обсуждать этот вопрос. Вернуться к началу

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