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zevc Гость RZN.info Сообщения: 476 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 15:15 Всем привет. Мне стало интересно, как это люди коллекционируют медали ордена и знаки? Решила просмотреть в интернете несколько разных каталогов с наградами, а потом уже только оформить заявку на покупку. Поиски привели сюда https://voenrus.ru/catalog/medali-istor ... r-mvd-sssr на страницу с медалью «Щёлоков», министр МВД СССР. Есть возможность не спеша просмотреть условия оплаты и сроки доставки, а потом уже только оформить заявку на покупку. А вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами какой-то одной организации? Либо, каждый раз отправляться на поиски в интернет разных сайтов? Буду вам благодарна за любые ответы и от советов точно не откажусь. Вернуться к началу

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