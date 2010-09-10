Онкология

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Онкология

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 11:12

У друга обнаружили рак кишечника, сейчас собираем деньги и ищем хорошую клинику, может кто-то знает такую?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Онкология

Сообщение Яно4ка » Вчера, 12:01

Сочувствую, что вам пришлось столкнуться с такой проблемой как онкология, жаль, что в 21 веке нам так и не удалось найти лекарство от рака( Моя бабушка болела этой болезнью, тоже поставили рак толстой кишки, мы не знали что делать и куда бежать... Я в интернете нашла вот эти отзывы https://www.ichilov-international.com/гастроэнтеролог/рак-толстой-кишки/ и тут же позвонила в клинику, где бабушка и прошла удачное лечение и сейчас с ней всё хорошо. Благодарны врачам и всему персоналу, лучшие специалисты! Попробуйте и вы к ним обратиться.
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