Радиатор

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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Радиатор

Сообщение SokJin » Вчера, 20:11

Нужно родителям во Владивостоке заказать радиаторы отопления в загородный дом. Какие лучше выбрать?
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Радиатор

Сообщение Stivvi » Сегодня, 12:11

Доброго времени суток. Обычно в загородные дома ставят алюминиевые радиаторы отопления. Они как раз рассчитаны для замкнутой системы отопления. Их не ставят в обычные квартиры, так как из-за перепадов давления в общей системе могут выйти из строя. Так же они стоят дешевле по сравнению с более прочными биметаллическими моделями. Так что выбирайте алюминиевые, а приобрести их можно, например, через магазин "Центр Снабжения".
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Радиатор

Сообщение miskaoff » Сегодня, 12:34

У нас загородный дом и мы тоже ставили алюминиевые радиаторы отопления. Они отлично показали себя в работе и обогревают помещение как надо, и к тому же, цена на них действительно может быть дешевле, чем на другие модели.
здесь есть место для вашей рекламы xD
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