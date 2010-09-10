Сообщение miskaoff » Сегодня, 12:34

У нас загородный дом и мы тоже ставили алюминиевые радиаторы отопления. Они отлично показали себя в работе и обогревают помещение как надо, и к тому же, цена на них действительно может быть дешевле, чем на другие модели.