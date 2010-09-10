Радиатор
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Радиатор
Нужно родителям во Владивостоке заказать радиаторы отопления в загородный дом. Какие лучше выбрать?
Re: Радиатор
Доброго времени суток. Обычно в загородные дома ставят алюминиевые радиаторы отопления. Они как раз рассчитаны для замкнутой системы отопления. Их не ставят в обычные квартиры, так как из-за перепадов давления в общей системе могут выйти из строя. Так же они стоят дешевле по сравнению с более прочными биметаллическими моделями. Так что выбирайте алюминиевые, а приобрести их можно, например, через магазин "Центр Снабжения".
Re: Радиатор
У нас загородный дом и мы тоже ставили алюминиевые радиаторы отопления. Они отлично показали себя в работе и обогревают помещение как надо, и к тому же, цена на них действительно может быть дешевле, чем на другие модели.
здесь есть место для вашей рекламы xD
3 сообщения • Страница 1 из 1
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