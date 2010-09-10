Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 478
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:49

Привет, всем. У меня возникла проблема с выполнением поручения начальника, нужно в ближайшее время заказать летнюю спецодежду для сотрудников компании. Расскажите, услугами каких организаций вы уже пользовались и почему сделали такой выбор?
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