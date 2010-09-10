Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. У меня возникла проблема с выполнением поручения начальника, нужно в ближайшее время заказать летнюю спецодежду для сотрудников компании. Расскажите, услугами каких организаций вы уже пользовались и почему сделали такой выбор?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я всегда стараюсь сначала просматривать отзывы в интернете, а потом уже только оставлять заявки на сотрудничество. Друг посоветовал ознакомиться с каталогом компании, которая уже не первый год на отечественном рынке продаёт спецодежду и обувь. Здесь https://specgost.ru/specodezhda/ в наличии действительно много разных позиций, клиенты могут покупать одежду оптом или в розницу – тут как будет удобно. На выбор предусмотрены разные способы оплаты и доставки по стране, можете с ними ознакомиться в любое удобное время. Хорошо, что можно сначала сравнить цены, а потом уже только купить всё необходимое онлайн.
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