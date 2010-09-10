Собираюсь покупать электронный вапорайзер

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Собираюсь покупать электронный вапорайзер

Сообщение Mukoll » Вчера, 20:42

Добрый вечер, уважаемые. Есть у меня одна задача, выбрать для себя качественный электронный вапорайзер. Скажу честно, в таких вопросах я не силен, но хочу попробовать :) Думаю, что выбирать стоит среди таких девайсов, как эти https://happysmoke.ru/katalog/ehlektronnye-vaporajzery/ , тут и цены вполне адекватные. В общем, можно подобрать для себя что то реально стоящее. Теперь мне бы хотелось выслушать советы от вас.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей