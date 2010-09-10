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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 81 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Эвакуатор, цена Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 10:16 Какие у нас сейчас цены на услуги эвакуатора ? Имею в виду какая средняя цена, чтобы не переплатить лишнего и не попасться на мошенников из-за низкой цены. К кому вы обращались и сколько заплатили за перевозку? По evakuator.team есть какие-то отзывы? Мне нужно перевезти легковую машину на расстояние +- 30 км. Вернуться к началу

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