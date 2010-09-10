Сообщение zevc » Сегодня, 11:15

Здравствуйте. Хотела у вас спросить, сколько стоят заготовки из фанеры для творчества? Нужна помощь в выборе интернет магазина и поэтому, вся надежда только на ваши ответы и советы. Буду благодарна за рекомендации.