Медицинские колеса

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Медицинские колеса

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 06:26

Ребят очень срочно нужно, где можно заказать колеса для кресел каталок и для медицинских кроватей? Они же какиее-то специальные должны быть?
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