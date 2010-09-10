Медицинские колеса
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Медицинские колеса
Ребят очень срочно нужно, где можно заказать колеса для кресел каталок и для медицинских кроватей? Они же какиее-то специальные должны быть?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей