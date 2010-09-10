Медицинские колеса
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Медицинские колеса
Ребят очень срочно нужно, где можно заказать колеса для кресел каталок и для медицинских кроватей? Они же какиее-то специальные должны быть?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 619
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Медицинские колеса
Конечно, в любом случаи для такого оборудования должны быть соответствующие колёса. Которые должны иметь эстетический вид и соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Поэтому стоит заказывать колёса для кресел каталок у компании Колёса для тележки. Там Вы точно найдёте все что ищите, по приемлемым ценам. Кроме этого консультанты всегда помогут сделать правильный выбор.
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