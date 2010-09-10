Медицинские колеса

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Медицинские колеса

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 06:26

Ребят очень срочно нужно, где можно заказать колеса для кресел каталок и для медицинских кроватей? Они же какиее-то специальные должны быть?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Медицинские колеса

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 17:14

Конечно, в любом случаи для такого оборудования должны быть соответствующие колёса. Которые должны иметь эстетический вид и соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Поэтому стоит заказывать колёса для кресел каталок у компании Колёса для тележки. Там Вы точно найдёте все что ищите, по приемлемым ценам. Кроме этого консультанты всегда помогут сделать правильный выбор.
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