Сообщение Juristelupt » 22 минуты назад

СКБ-Банк

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Обеспечение - не требуется

Требования к заемщикам:

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есть ещё один сайт но там можно 10 смс отправить и потом на следующий день надо заного регестрироваться... это можно делать до тех пор, пока не забанят ...– один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:Срок кредитования - до 60 мес.Процентная ставка - от 15,9%-------------------------------------------------------------------------------------------------------Возраст - от 23 до 70 летСтаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцевГражданство РФРегистрация и фактическое проживание на территории РФ