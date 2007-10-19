Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?

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Blood Hunter
Пользователь RZN.info
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 09 фев 2007, 22:08
Откуда: общага РГРТУ
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Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?

Сообщение Blood Hunter » 28 окт 2007, 09:32

В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх
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Cooler
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 окт 2007, 23:47

Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?

Сообщение Cooler » 29 окт 2007, 00:58

Blood Hunter писал(а):В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх



beeonline.ru уже не подходит???? или я тебя неправильно понят и отправлять ты собираешься именно на 8905ххххххх то биш по маске.... :D


PS-google.ru по запросу "бесплатная отправка смс" тоже ниче не пишет...???
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dobry
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 30 сен 2007, 20:30

Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?

Сообщение dobry » 29 окт 2007, 01:25

Cooler писал(а):
Blood Hunter писал(а):В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх



beeonline.ru уже не подходит???? или я тебя неправильно понят и отправлять ты собираешься именно на 8905ххххххх то биш по маске.... :D


PS-google.ru по запросу "бесплатная отправка смс" тоже ниче не пишет...???


Чел на самом деле очень суровый: наверняка хочет кого-то запугать или разыграть друга путевкой в военкомат....
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?

Сообщение Engineer » 29 окт 2007, 09:22

Cooler писал(а):
Blood Hunter писал(а):В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх

beeonline.ru уже не подходит???? или я тебя неправильно понят и отправлять ты собираешься именно на 8905ххххххх то биш по маске.... :D

Он будет по ID компов рассылать...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Сообщение Wolf » 29 окт 2007, 10:15

beeonline.ru уже не подходит????

А ты сам пробывал прежде чем советовать??? :P
Отправка СМС с сайта Билайна вот уже вторую неделю не работает.

http://www.ryazan.beeline.ru/news/artic ... 65ce2fb853
Отправка SMS с сайта
19 октября 2007

В настоящее время отправка SMS-сообщений с нашего сайта временно недоступна в связи с изменениями, вносимыми в систему отправки SMS через интернет.

Это абсолютно не влияет на отправку SMS с мобильного телефона: вы по-прежнему можете отправлять сообщения своим друзьям и близким.

Мы приносим извинения за доставленные неудобства! В ближайшее время вы снова сможете пользоваться системой отправки SMS с нашего сайта.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Сообщение Engineer » 29 окт 2007, 11:30

Ну это было к примеру. Можно посылать, например, через mail-агента...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Сообщение Wolf » 29 окт 2007, 11:52

Ну это было к примеру.

Я тоже к примеру, что не надо советовать то что не работает.

Маил-агент не всегда удобен, к тому человек спрашивал про разные сервисы отправки.

Ps.
Я понимаю предвзятое отношение к автору вопроса, но данный то вопрос был задан корректно.
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Akhar

Сообщение Akhar » 29 окт 2007, 12:24

Лучший способ отправки СМС через интернет — программа Сoyote.
Посмотреть можно по ссылке — http://www.cwer.ru/coyote_0_3_0_2

Бесплатна, с открытым кодом. Есть версии для win и linux, адресная книга и т. д.

Сам пользую и другим советую.
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ruslanr8807
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 00:47

Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплат

Сообщение ruslanr8807 » 23 дек 2015, 00:53

Я вот недавно наткнулся на такой сервис СМСКИН нет, правда он платный, но тут есть много всяких дополнений и функций.Можно делать рассылку по расписанию,в принципе не таки уж и большие 24 коп. за смс, правда сам еще не пробовал, если кто отправлял здесь смс отпишите.
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Juristelupt
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 18:00

Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно

Сообщение Juristelupt » 22 минуты назад

есть ещё один сайт но там можно 10 смс отправить и потом на следующий день надо заного регестрироваться... это можно делать до тех пор, пока не забанят ...

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