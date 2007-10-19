Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?
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10 сообщений • Страница 1 из 1
- Blood Hunter
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 640
- Зарегистрирован: 09 фев 2007, 22:08
- Откуда: общага РГРТУ
- Контактная информация:
Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?
В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх
Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?
Blood Hunter писал(а):В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх
beeonline.ru уже не подходит???? или я тебя неправильно понят и отправлять ты собираешься именно на 8905ххххххх то биш по маске....
PS-google.ru по запросу "бесплатная отправка смс" тоже ниче не пишет...???
Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?
Cooler писал(а):Blood Hunter писал(а):В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх
beeonline.ru уже не подходит???? или я тебя неправильно понят и отправлять ты собираешься именно на 8905ххххххх то биш по маске....
PS-google.ru по запросу "бесплатная отправка смс" тоже ниче не пишет...???
Чел на самом деле очень суровый: наверняка хочет кого-то запугать или разыграть друга путевкой в военкомат....
Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно?
Cooler писал(а):Blood Hunter писал(а):В частности надо отправить на сообщение на 8-905-ххх-хх-хх
beeonline.ru уже не подходит???? или я тебя неправильно понят и отправлять ты собираешься именно на 8905ххххххх то биш по маске....
Он будет по ID компов рассылать...
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
beeonline.ru уже не подходит????
А ты сам пробывал прежде чем советовать???
Отправка СМС с сайта Билайна вот уже вторую неделю не работает.
http://www.ryazan.beeline.ru/news/artic ... 65ce2fb853
Отправка SMS с сайта
19 октября 2007
В настоящее время отправка SMS-сообщений с нашего сайта временно недоступна в связи с изменениями, вносимыми в систему отправки SMS через интернет.
Это абсолютно не влияет на отправку SMS с мобильного телефона: вы по-прежнему можете отправлять сообщения своим друзьям и близким.
Мы приносим извинения за доставленные неудобства! В ближайшее время вы снова сможете пользоваться системой отправки SMS с нашего сайта.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Лучший способ отправки СМС через интернет — программа Сoyote.
Посмотреть можно по ссылке — http://www.cwer.ru/coyote_0_3_0_2
Бесплатна, с открытым кодом. Есть версии для win и linux, адресная книга и т. д.
Сам пользую и другим советую.
Посмотреть можно по ссылке — http://www.cwer.ru/coyote_0_3_0_2
Бесплатна, с открытым кодом. Есть версии для win и linux, адресная книга и т. д.
Сам пользую и другим советую.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 00:47
Re: Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплат
Я вот недавно наткнулся на такой сервис СМСКИН нет, правда он платный, но тут есть много всяких дополнений и функций.Можно делать рассылку по расписанию,в принципе не таки уж и большие 24 коп. за смс, правда сам еще не пробовал, если кто отправлял здесь смс отпишите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 18:00
Какие сервисы в инете позволяются отправлять SMS бесплатно
есть ещё один сайт но там можно 10 смс отправить и потом на следующий день надо заного регестрироваться... это можно делать до тех пор, пока не забанят ...
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
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Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
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СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
10 сообщений • Страница 1 из 1
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