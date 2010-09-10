Отправка письма в СИЗО
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Отправка письма в СИЗО
Нужно отправить человеку в СИЗО Иркутска, конкретное название могу в личку отправить. Какие есть варианты? Насколько я понимаю, отправить письмо в СИЗО через https://fsin-pismo.ru/ можно, то есть в электронной форме, и в физической форме по почте. Какие плюсы и минусы обоих вариантов? Был опыт у кого-то?
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