Выбор поставщика

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Выбор поставщика

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:47

В Подмосковье до последнего момента у нас не было никакого бизнеса. Но сейчас он появился, связан с грузоперевозками. Есть необходимость в ритмичных поставках как бензина, так и дизельного топлива. Посоветуйте надёжного поставщика.
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Выбор поставщика

Сообщение Companion » Сегодня, 09:06

Понимаю, новичку вот так с ходу сложно сориентироваться. Поставщиков нефтепродуктов в Московском регионе много. Но хочется же не ошибиться, найти своего, с кем можно работать долгие годы. Вы попробуйте обратиться в нефтяную компанию МОСТРАНСНЕФТЬ https://mostransneft.ru/. Я думаю, там Вы найдёте общий язык.
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