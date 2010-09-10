Выбор поставщика
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Выбор поставщика
В Подмосковье до последнего момента у нас не было никакого бизнеса. Но сейчас он появился, связан с грузоперевозками. Есть необходимость в ритмичных поставках как бензина, так и дизельного топлива. Посоветуйте надёжного поставщика.
Re: Выбор поставщика
Понимаю, новичку вот так с ходу сложно сориентироваться. Поставщиков нефтепродуктов в Московском регионе много. Но хочется же не ошибиться, найти своего, с кем можно работать долгие годы. Вы попробуйте обратиться в нефтяную компанию МОСТРАНСНЕФТЬ https://mostransneft.ru/. Я думаю, там Вы найдёте общий язык.
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