Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:47

В Подмосковье до последнего момента у нас не было никакого бизнеса. Но сейчас он появился, связан с грузоперевозками. Есть необходимость в ритмичных поставках как бензина, так и дизельного топлива. Посоветуйте надёжного поставщика.