Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 482
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:47

Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь, где можно заказать роботов-погрузчиков? Нет времени на просмотр информации и поиски в интернете, поэтому решила написать вам и проконсультироваться. Поможете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 482
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:37

Конечно, могу скинуть ссылку на сайт проверенного завода-производителя, который всегда готов прийти на помощь клиентам. Обязательно нужно начать знакомство с просмотра каталога https://robocv.ru/robot-shtabelyor робот погрузчик доступен для приобретения и есть возможность оставить заявку на покупку. Хорошо, что можно в интернете сначала ознакомиться с ценами, а потом уже только сформировать заявку на покупку. Я считаю, что нужно отдавать предпочтение проверенным и надёжным организациям, которые не первый год на отечественном рынке занимаются изготовлением складского оборудования.
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