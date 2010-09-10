Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Добрый день. Можете поделиться советами, где покупать заготовки из фанеры для творчества? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на ваши высказанные мнения. Надеюсь, что вы поможете мне советами.