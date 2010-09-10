Сообщение klonik » Сегодня, 13:46

Здравствуйте. Хотела у вас спросить, где вы покупаете средства для реставрации мебели? Я решила заказать металлический лак, но не могу его найти. Буду вам благодарна за любые комментарии и надеюсь, что вы поможете советами.