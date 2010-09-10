Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:46

Здравствуйте. Хотела у вас спросить, где вы покупаете средства для реставрации мебели? Я решила заказать металлический лак, но не могу его найти. Буду вам благодарна за любые комментарии и надеюсь, что вы поможете советами.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:37

Добрый день. Мне коллега скинула ссылку на сайт компании, которая предлагает оставить заявку на покупку средств для реставрации мебели. И поэтому, не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Обратите внимание, тут https://rukonig.ru/metallizirovannye-pokrytiya металлический лак стоит дешевле, чем в специализированных магазинах города. Я стараюсь заказывать в интернете, недавно собрала набор для реставрации мебели и подарила его папе. Он очень обрадовался такому презенту, теперь со всеми друзьями и знакомыми делюсь этой информацией. Кстати, если у вас не получается выбрать наиболее подходящие средства, обращайтесь за консультацией к менеджерам и они помогут советами, как это было в моей ситуации.
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