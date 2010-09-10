Солевая жидкость для под систем
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Солевая жидкость для под систем
Доброго времени суток! Ребята, выручайте, где можно заказать солевую жидкость для под систем?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
TanyaLoy писал(а):Доброго времени суток! Ребята, выручайте, где можно заказать солевую жидкость для под систем?
Доброго. Ну не вопрос, могу выручить. В интернет магазине hvmarket посмотрите солевую жидкость для под систем - https://hvmarket.com.ua/g100852599-sole ... dkost-dlya Большой выбор, много интересных вкусов, есть как с никотином, так и без. Лично я отдаю предпочтение жижам с фруктовыми вкусами, особенно зашла с вишенкой, ярко и насыщенно. Ну а вам советую поэкспериментировать, только так можно подобрать для себя оптимальное решение.
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