Сообщение Володя9 » Вчера, 18:57

С торрента скачал антивирус Касперского. Там же был и ключ активации, но не официальный, а пиратский. Хотел им активировать антивирус, но ничего не вышло - сообщение про какую-то ошибку. Что я ни так сделал?

5006