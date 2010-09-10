Как активировать Касперского?

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Как активировать Касперского?

Сообщение Володя9 » Вчера, 18:57

С торрента скачал антивирус Касперского. Там же был и ключ активации, но не официальный, а пиратский. Хотел им активировать антивирус, но ничего не вышло - сообщение про какую-то ошибку. Что я ни так сделал?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Как активировать Касперского?

Сообщение дядя Коля » Вчера, 19:15

Да всё Вы ни так сделали. Нет, конечно с торрентов можно скачать лицензионный софт и антивирус Касперского в частности. Но Вы же понимаете, что за лицензионный продукт надо платить. Вы же позарились на бесплатный ключ активации, который оказался бесполезен. Этого и следовало ожидать. Хакеры ломают лицензированный продукт, но зачастую это у них получается вкривь и вкось. Поэтому программа работает ни так, как надо или вовсе не запускается - как у Вас. Проще купить лицензионный ключ https://progbazar.com/ и точно знать, что антивирус гарантированно будет защищать Ваш компьютер. Не экономьте на безопасности своего компьютера.
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