Как активировать Касперского?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Как активировать Касперского?
С торрента скачал антивирус Касперского. Там же был и ключ активации, но не официальный, а пиратский. Хотел им активировать антивирус, но ничего не вышло - сообщение про какую-то ошибку. Что я ни так сделал?
5006
Re: Как активировать Касперского?
Да всё Вы ни так сделали. Нет, конечно с торрентов можно скачать лицензионный софт и антивирус Касперского в частности. Но Вы же понимаете, что за лицензионный продукт надо платить. Вы же позарились на бесплатный ключ активации, который оказался бесполезен. Этого и следовало ожидать. Хакеры ломают лицензированный продукт, но зачастую это у них получается вкривь и вкось. Поэтому программа работает ни так, как надо или вовсе не запускается - как у Вас. Проще купить лицензионный ключ https://progbazar.com/ и точно знать, что антивирус гарантированно будет защищать Ваш компьютер. Не экономьте на безопасности своего компьютера.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость