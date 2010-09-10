Аудио сказки

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Аудио сказки

Сообщение Anthonn » Сегодня, 18:05

Ваши дети любят сказки? Я сейчас классику сыну включаю, ему больше всего нравятся сказки Чуковского, вот тут бесплатно есть аудио сказки https://audiostories.ru/authors/korney-chukovskiy Может кто-то знает еще подобные сайты, только тексты песен, чтоб были. Хочется выучить с сыном текст, пока есть такое желание.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя