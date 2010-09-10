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Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 48 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Аудио сказки Цитата Сообщение Anthonn » Сегодня, 18:05 Ваши дети любят сказки? Я сейчас классику сыну включаю, ему больше всего нравятся сказки Чуковского, вот тут бесплатно есть аудио сказки https://audiostories.ru/authors/korney-chukovskiy Может кто-то знает еще подобные сайты, только тексты песен, чтоб были. Хочется выучить с сыном текст, пока есть такое желание. Вернуться к началу

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