Аудио сказки
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Аудио сказки
Ваши дети любят сказки? Я сейчас классику сыну включаю, ему больше всего нравятся сказки Чуковского, вот тут бесплатно есть аудио сказки https://audiostories.ru/authors/korney-chukovskiy Может кто-то знает еще подобные сайты, только тексты песен, чтоб были. Хочется выучить с сыном текст, пока есть такое желание.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя