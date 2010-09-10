Трафарет для торта ЦИФРА

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Трафарет для торта ЦИФРА

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 09:29

Девчат, всем привет! Есть на форуме те, кто разбирается в кондитерском инвентаре? Дело в том, что с мужем хотим открыть небольшую лавку: сами будем выпекать разного рода вкусности и тут же продавать....)Однако по формам не знаем что взять. Нам порекомендовали, например, такой вот https://mir-konditera.ru/katalog/kondit ... ta_tsifra/ трафарет для торта ЦИФРА. Почитала, вроде бы штука качественная. Но насколько правда, хочу еще здесь уточнить. Кто в теме, отпишитесь...
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