Трафарет для торта ЦИФРА
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Трафарет для торта ЦИФРА
Девчат, всем привет! Есть на форуме те, кто разбирается в кондитерском инвентаре? Дело в том, что с мужем хотим открыть небольшую лавку: сами будем выпекать разного рода вкусности и тут же продавать....)Однако по формам не знаем что взять. Нам порекомендовали, например, такой вот https://mir-konditera.ru/katalog/kondit ... ta_tsifra/ трафарет для торта ЦИФРА. Почитала, вроде бы штука качественная. Но насколько правда, хочу еще здесь уточнить. Кто в теме, отпишитесь...
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