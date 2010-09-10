Выкуп авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Выкуп авто

Сообщение Вероника Климова » 18 май 2022, 11:08

Коллеги. что подразумевает под собой процедура выкупа авто?
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Выкуп авто

Сообщение DenisKot » Вчера, 15:36

Вероника Климова писал(а):Коллеги. что подразумевает под собой процедура выкупа авто?


Раньше эта процедура была новой и немного непонятной для нас. Сейчас же услугой выкупа авто пользуются многие и этот как минимум удобно и экономно по затраченному времени. Просто сам выкуп авто бывает разный. Есть компании, которые выкупают авто после ДТП, есть те, которые покупают кредитные авто или залоговые авто https://autovikup66.ru/vykup-zalogovyh-avtomobilej/ как например в Екатеринбурге компания АВТОВЫКУП66 . Процедура скупки простая и понятная. Деньги вы практически сразу на руки получаете. А это несомненно плюс
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