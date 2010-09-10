Выкуп авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Выкуп авто
Коллеги. что подразумевает под собой процедура выкупа авто?
Re: Выкуп авто
Вероника Климова писал(а):Коллеги. что подразумевает под собой процедура выкупа авто?
Раньше эта процедура была новой и немного непонятной для нас. Сейчас же услугой выкупа авто пользуются многие и этот как минимум удобно и экономно по затраченному времени. Просто сам выкуп авто бывает разный. Есть компании, которые выкупают авто после ДТП, есть те, которые покупают кредитные авто или залоговые авто https://autovikup66.ru/vykup-zalogovyh-avtomobilej/ как например в Екатеринбурге компания АВТОВЫКУП66 . Процедура скупки простая и понятная. Деньги вы практически сразу на руки получаете. А это несомненно плюс
Re: Выкуп авто
Я свой старый автомобиль тоже продать планирую
Re: Выкуп авто
derigor писал(а):Я свой старый автомобиль тоже продать планирую
Почему бы и нет? Только оплатите сначала транспортный налог https://taxes.rosfines.ru/taxes/transport/ за него, убедитесь, что нет задолженностей никаких, так без проблем сможете провести эту процедуру.
Re: Выкуп авто
надо будет посмотреть, что стоит такой налог
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