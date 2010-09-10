О выборе полотенцесушителя
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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О выборе полотенцесушителя
Друзья привет! Посоветуйте пожалуйста, где выгоднее приобрести качественный полотенцесушитель?
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: О выборе полотенцесушителя
Доброго времени! У нас тоже был вопрос по выбору полотенцесушителя. Я пересмотрел кучу интернет-магазинов, и в результате остановил свой выбор на «ТерминусБел» https://terminus.by/ , который предлагает широкий ассортимент изделий и доступные цены. Там в итоге заказали полотенцесушитель Terminus «Енисей», который нам уже несколько месяцев служит верой и правдой) Советую - как по мне шикарный вариант.
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