О выборе полотенцесушителя

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

О выборе полотенцесушителя

Сообщение Алексеич » Вчера, 22:30

Друзья привет! Посоветуйте пожалуйста, где выгоднее приобрести качественный полотенцесушитель?
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: О выборе полотенцесушителя

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 22:38

Доброго времени! У нас тоже был вопрос по выбору полотенцесушителя. Я пересмотрел кучу интернет-магазинов, и в результате остановил свой выбор на «ТерминусБел» https://terminus.by/ , который предлагает широкий ассортимент изделий и доступные цены. Там в итоге заказали полотенцесушитель Terminus «Енисей», который нам уже несколько месяцев служит верой и правдой) Советую - как по мне шикарный вариант.
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