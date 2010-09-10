Подскажите
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Подскажите
Не знаете, работает ли Вебмани в России? Можно ли оформить займ в ближайшее время? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня, что скажете? Заранее, спасибо, за комментарии.
Re: Подскажите
Я была на вашем месте, всегда стараюсь просматривать статьи в интернете, а потом уже только решение принимать, в каком из направлений двигаться дальше. Не получилось остаться в стороне, захотелось выступить экспертом. Вот сюда https://credit4me.ru/news/rabotaet-li-w ... -2022-godu рекомендую заглянуть, чтобы уже через несколько минут сформировать заявку на выдачу кредитных средств с отправкой на Вебмани. Мне срочно нужны были деньги, и проблему удалось решить в максимально сжатые временные рамки. Захотелось отписаться и помочь вам советом, ссылка точно пригодится.
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