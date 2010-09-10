Сообщение zevc » Сегодня, 13:14

Не знаете, работает ли Вебмани в России? Можно ли оформить займ в ближайшее время? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня, что скажете? Заранее, спасибо, за комментарии.