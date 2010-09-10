коровник на 200 голов

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

коровник на 200 голов

Сообщение klonik » Сегодня, 08:54

Здравствуйте. Срочно нужно ознакомиться с готовыми проектами коровников, а потом на одном из них остановиться. В ближайшие два месяца мы планируем заказать строительство быстровозводимых зданий, и осталось только выбрать одну организацию для дальнейшего взаимодействия. Я заглянула сюда https://zlk.su/korovnik-na-200-golov/ коровник на 200 голов посмотрела, как выглядит в готовом варианте на фотографии и теперь осталось только кликнуть несколько раз мышкой и заполнить заявку на строительство. Вы тоже привыкли сравнивать цены? Или на что-то другое чаще всего обращаете внимание при выборе организации для сотрудничества? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями.
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