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klonik Гость RZN.info Сообщения: 486 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 коровник на 200 голов Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 08:54 Здравствуйте. Срочно нужно ознакомиться с готовыми проектами коровников, а потом на одном из них остановиться. В ближайшие два месяца мы планируем заказать строительство быстровозводимых зданий, и осталось только выбрать одну организацию для дальнейшего взаимодействия. Я заглянула сюда https://zlk.su/korovnik-na-200-golov/ коровник на 200 голов посмотрела, как выглядит в готовом варианте на фотографии и теперь осталось только кликнуть несколько раз мышкой и заполнить заявку на строительство. Вы тоже привыкли сравнивать цены? Или на что-то другое чаще всего обращаете внимание при выборе организации для сотрудничества? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями. Вернуться к началу

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