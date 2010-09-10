Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 57 минут назад

Привет, всем. Как обменять биткоины? Не знаю, услугами какого обменника можно воспользоваться уже в ближайшее время и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. С чего начать поиски в интернете?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 56 минут назад

Знакомые эмоции, мне приходилось бывать на вашем месте. Решила отписаться и проконсультировать, сразу скинуть для удобства ссылку на сайт. И поэтому, рекомендую не спеша ознакомиться с направлениями обмена тут https://ebucks.fi/bitcoins-btc-ethereum-eth чтобы уже через минутку сформировать заявку и отправить её на рассмотрение специалисту. Быстро и удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, поэтому захотелось отписаться и помочь сделать выбор в пользу одного обменного сервиса для дальнейшего сотрудничества. Когда мне срочно нужно обменять финансы я посещаю именно эту виртуальную площадку. Захотелось помочь вам, потому что уверена – ссылка точно пригодится.
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