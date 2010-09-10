Купил себе vape
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Купил себе vape
Привет всем, народ! Решил поделиться с вами своей радостью. Дело в том, что я сегодня стал обладателем новенького вейпа. Знаете, для меня это в новинку, я раньше только сигареты курил. Но теперь получил доступ к вейпу, и все благодаря этому магазину. Там есть все для парения, и даже больше! Всем советовал бы присмотреться к их ассортименту.
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