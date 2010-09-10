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Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 67 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Купил себе vape Цитата Сообщение Mukoll » Вчера, 16:52 Привет всем, народ! Решил поделиться с вами своей радостью. Дело в том, что я сегодня стал обладателем новенького вейпа. Знаете, для меня это в новинку, я раньше только сигареты курил. Но теперь получил доступ к вейпу, и все благодаря этому магазину. Там есть все для парения, и даже больше! Всем советовал бы присмотреться к их ассортименту. Вернуться к началу

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