Сколько стоит пролечить каналы зуба?
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Сколько стоит пролечить каналы зуба?
Привет всем, друзья. Стало интересно поинтересоваться, на сколько дорого нынче пролечить зубные каналы? Мне давно уже говорили, что это нужно сделать. Но я не знал, на сколько это сложно. Вижу, что на https://esculapdent.ru/services лечение должно стоить от 9000 р. Но до какой суммы оно может подниматься? Может, кто то уже сталкивался?
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