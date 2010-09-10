Сколько стоит пролечить каналы зуба?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Сколько стоит пролечить каналы зуба?

Сообщение Mukoll » Сегодня, 11:00

Привет всем, друзья. Стало интересно поинтересоваться, на сколько дорого нынче пролечить зубные каналы? Мне давно уже говорили, что это нужно сделать. Но я не знал, на сколько это сложно. Вижу, что на https://esculapdent.ru/services лечение должно стоить от 9000 р. Но до какой суммы оно может подниматься? Может, кто то уже сталкивался? :)
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