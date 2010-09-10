Любимые цитаты
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Любимые цитаты
Друзья, давайте делится в этой теме своими любимыми цитатами! Ниже мой вариант:
Внучка — за бабку, бабка — за дедку.
Источник: https://citaty.life/babushka/
Внучка — за бабку, бабка — за дедку.
Источник: https://citaty.life/babushka/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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