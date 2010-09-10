Сообщение klonik » Сегодня, 11:09

Здравствуйте. Подскажите, где можно уже в ближайшее время выбрать и купить электровелосипед в интернете? Я никак не могу выбор остановить на одной компании и поэтому, решила, что обязательно нужно написать вам и поинтересоваться.